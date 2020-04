«Inizio di Futuro», l'inno al cambiamento dei salentini Accasaccio

«Non vogliamo che tutto torni come prima. Vogliamo un mondo migliore di prima»: è questo il messaggio con cui i salentini Accasaccio hanno lanciato ieri, giorno di Pasqua, il loro nuovo singolo, 'Inizio di Futuro'. Un'iniziativa che ha coinvolto tanti amici dal Salento e non, che hanno inviato alla band delle foto con un semplice foglio bianco in mano, che hanno costituito il videoclip del brano. Ognuno rigorosamente da casa. «Questa grave crisi globale racchiude in sé anche alcune possibilità e opportunità positive - raccontano i ragazzi - La natura si sta rigenerando e molte persone, chiuse nelle proprie case, si stanno inevitabilmente confrontando con la propria coscienza. Se non avviene ora una svolta globale, quando mai potrà avvenire? Questo deve essere un Inizio di Futuro. ma sta ad ognuno di noi dare il proprio contributo al cambiamento. Con questo brano vogliamo invitare le persone a reagire con positività e a cogliere la grande opportunità di cambiamento, sepolta sotto a tutte le notizie tristi e tragiche di questi giorni. Il brano è un richiamo alla danza, in quanto il ballo è l’espressione di una rivalsa dell’uomo sulla sofferenza e sulla sciagura. Non c’è modo migliore per celebrare e acclamare questo Inizio di Futuro».

Il testo del brano è di Loris Alleman e Gianmarco Monteforte.

Hanno suonato:

• Voce, Ukulele / Gianmarco Monteforte

• Chitarra, Cori / Emilio Maggiulli

• Violino / Peppe Giannuzzi

• Pianoforte, Synth / Davide Corsano

• Batteria / Diego Martino

• Basso / Davide Codazzo

• Registrato e mixato da Emilio Maggiulli presso il FIVE STUDIO

• Mastering by JAY ADAM _NuovaeraRecord