Da Taranto a sostegno dell'ospedale di Bergamo: le voci di Mietta e Mario Rosini nel progetto di Music4Love e dei Dirotta su Cuba

Ci sono anche i pugliesi Mietta e Mario Rosini, direttamente da Taranto e da Laterza (Ta) nel video realizzato grazie all'impegno di Music4Love, nella figura di Franco Nannucci, e dei Dirotta Su Cuba: un supergruppo, in cui oltre agli artisti citati ci sono anche Silvia Mezzanotte, Fabrizio Bosso, Sonny King, Pnucc, Giuseppe Mazzamuto, si esibisce (rigorosamente da casa) sulle note di The Power of Love dei Frankie Goes to Hollywood, a sostegno della campagna organizzata dalla Fondazione Cesvi Onlus per l’Ospedale di Bergamo e gli anziani soli.

«In questa situazione drammatica per così tante famiglie e pazienti ricoverati per il Covid 19 in Italia e nel mondo, ho voluto chiedere a tutti gli artisti che avevano già sposato la causa di Music4Love di fare un ulteriore gesto d’amore: mettere a disposizione la propria arte per un per un brano e un video che vogliono infondere speranza e dare la forza per lottare fino in fondo, per uscire da questo dramma epocale». Così Franco Nannucci racconta il progetto, diventato possibile grazie all’impegno dei Dirotta Su Cuba, che hanno “chiamato a raccolta” nomi noti del panorama musicale italiano. «Abbiamo scelto questo brano perché non è solo musica - conclude Nannucci - ma un inno d’amore e di energia positiva per superare questo periodo complicato e doloroso».

Hanno partecipato, da casa loro, Simona Bencini, Stefano De Donato, Francesco Cherubini, Andrea De Donato (voce, basso, batteria e tastiere dei Dirotta Su Cuba); Sebastiano Cherubini (basso); Mario Rosini (pianoforte e voce); Silvia Mezzanotte (voce); Mietta (voce); Sonny King (primo Rap); Pnucc (secondo Rap); Fabrizio Bosso (tromba); Giuseppe Mazzamuto (vibrafono). Montaggio video a cura di Andrea De Donato; produzione artistica, arrangiamento, mix e produzione a cura di Stefano De Donato.

Per partecipare alla raccolta fondi:

www.cesvi.org/andratuttobene/

Oltre alla pagina online, è possibile fare donazioni anche tramite:

- bonifico sul conto corrente Cesvi EMERGENZE, iban IT92R0311111299000000000095

- numero verde 800 036 036 per donazioni telefoniche con Carta di Credito