«Eleonora sei normale»: i disturbi alimentari raccontati con la delicatezza della musica di Igor Nogarotto

Una lettera scritta alla mamma da una ragazza bulimica, prima di suicidarsi. E la sensibilità del cantautore Igor Nogarotto che è riuscito, con delicatezza e coraggio, a mettere in musica quelle parole e a pubblicare il singolo 'Eleonora sei Normale', uscito il 15 marzo, Giornata dei disturbi alimentari, e accompagnato da un video con un potente messaggio.

È stata proprio la mamma di Eleonora a chiedere a Igor di creare una canzone che esorcizzasse quel dolore e che facesse riflettere sulle tematiche bulimia e anoressia. I problemi alimentari dopo gli incidenti stradali rappresentano tra i giovani (soprattutto tra i 12 e i 25 anni) la prima causa di morte. In Italia sono oltre 3 milioni le persone che ne soffrono ed il 70% sono adolescenti (il 95,9% riguarda le donne e il 4,1% gli uomini).

Spiega Igor Nogarotto: «Anni fa frequentai una donna che aveva una figlia con problematiche di bulimia. Questa ragazza, Eleonora, scrisse una lettera alla madre prima di suicidarsi. La madre mi consegnò quel testo chiedendomi se volessi farne una canzone, in modo che il messaggio di sua figlia potesse essere trasmesso ed in qualche maniera potesse sensibilizzare sull'argomento ed essere di aiuto alle persone che soffrono di tale patologia. Il biglietto lasciato da Eleonora alla Madre diceva: 'Sono stanca di sto mondo, prigioniera dietro a un banco del mio essere diversa che attira il tuo sguardo. Cosa ho fatto mai di male? Vorrei essere normale. Sono stanca di sto mondo del mio corpo fuori tempo, Vagabonda al tramonto come il sole

che si è perso. Io non voglio essere speciale. Vorrei essere normale. Voglio ancora sogno ancora il sorriso di mia Madre che accarezza la mia differenza e mi dice Eleonora sei normale'»



'Eleonora sei normale', produzione New Music International / Samigo, fa parte dell'album di Igor Nogarotto dal titolo D DI DONNE, ed è un progetto sociale sostenuto da molteplici personaggi, da Cristiano Militello e Fabrizio Fontana di Striscia la notizia, a Baz Marco Bazzoni a Giuseppe Giacobazzi (con cui Igor ha realizzato un tour sold out in 30 teatri italiani).