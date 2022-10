Scuola, sindaci a Prefetto Taranto: «Aumentare la dotazione organica»

TARANTO - Il presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci (che è anche primo cittadino del comune capoluogo), e tutti i sindaci del territorio, hanno scritto al prefetto Demetrio Martino per sollevare l’attenzione del Governo sulla «scarsa dotazione organica» delle scuole e sulla necessità di aumentarla. Raccogliendo le sollecitazioni dei primi cittadini della provincia, e scrivendo su espresso mandato di ognuno di loro, Melucci ha individuato e sottoposto al prefetto due questioni ritenute fondamentali. La prima riguarda «il numero inadeguato di collaboratori scolastici rispetto alle esigenze organizzative dei servizi di pulizia e sorveglianza.

La situazione è grave - scrive Melucci per conto dei suoi colleghi - in particolare nelle scuole del primo ciclo, ove non è possibile distribuire su più turni lo scarso personale al fine di garantire lo svolgimento del tempo prolungato, del tempo pieno, del servizio mensa e delle attività didattiche pomeridiane». La seconda questione è legata alla possibilità, da parte degli uffici amministrativi e tecnici, di rispondere adeguatamente alle sollecitazioni che provengono dal progetto «Scuola Futura" finanziato con le risorse del Pnrr. «Come sarà possibile - si chiede Melucci - implementare aule e laboratori con nuove dotazioni tecnologiche, come previsto dal Pnrr, senza il necessario supporto del personale tecnico allo stato completamente assorbito dalle ordinarie esigenze didattiche?». Melucci e i sindaci della provincia hanno chiesto al prefetto di farsi portavoce di queste esigenze, affinché in deroga ai parametri ordinari si possa procedere all’'aumento della dotazione organica.