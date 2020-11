Taranto, rapina dipendente di azienda slot machine: 2 arresti

TARANTO - Sono stati arrestati dalla Polizia i due presunti autori di una rapina, avvenuta l’11 settembre scorso, ai danni del dipendente di un’azienda di slot machine, che aveva appena prelevato l’incasso, circa 20mila euro, da un bar del centro di Taranto. I due agirono armati di pistola, con il volto coperto con caschi da motociclisti. Le indagini della Squadra Mobile sono partite dopo la denuncia della vittima e, con l’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona, la ricostruzione dell’episodio ha portato all’identificazione di un pregiudicato di 41 anni e di un 43enne, entrambi della provincia di Napoli e residenti a Taranto. Il primo, nei momenti precedenti alla rapina, mentre era in attesa della vittima si era abbassato la mascherina sotto il mento e venne ripreso dalla telecamera. Le perquisizioni personali e domiciliari hanno permesso di recuperare un giubbotto del tutto simile a quello indossato nella rapina e pure immortalato nelle immagini di videosorveglianza. I poliziotti li accusano anche di un’altra rapina, a un’agenzia di scommesse. Anche in questo caso i due rapinatori, giunti a bordo della stessa moto, fecero irruzione nel locale e, pistola in pugno, si fecero consegnare dai dipendenti l’intero incasso giornaliero, questa volta circa 6mila euro.