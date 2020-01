Taranto, immunità Mittal, chieste tre archiviazioni: deciderà il gip

TARANTO - Il gip del Tribunale di Taranto Benedetto Ruberto si è riservato di decidere sulla richiesta di archiviazione, reiterata oggi dal sostituto procuratore Mariano Buccoliero, per tre procedimenti penali relativi a inchieste sulle emissioni del siderurgico ArcelorMittal, l’ex Ilva.

La vicenda è tornata d’attualità dopo che la Consulta - il 9 ottobre scorso - ha deciso di non esprimersi sulla questione di legittimità costituzionale proposta dallo stesso gip sull'immunità penale e amministrativa a proprietari e gestori dello stabilimento, e di restituire gli atti per procedere a una nuova valutazione alla luce delle modifiche normative intervenute.

Le inchieste riguardano, in particolare, i livelli di diossina da ricondurre alle polveri degli elettrofiltri dell’impianto di agglomerazione, i dati dell’Arpa relativi alle emissioni di Pm10, Pm2,5 e benzene in area cokeria, la questione dell’inquinamento provocato dall’attività estrattiva praticata nella cava Mater Gratiae e le criticità evidenziate dal Comune di Statte (Taranto) con riferimento alla prosecuzione e all’ampliamento di quella attività. Due procedimenti sono a carico di ignoti e per un terzo si procede nei confronti di un ex direttore e di un capo area dello stabilimento di Taranto.