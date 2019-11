Mittal, Conte potrebbe incontrare domani i vertici. Turco: «Se ne esce provando a far rispettare loro contratto»

Nessun incontro ufficiale in agenda. Nessuna apertura formale ad una trattativa da parte di ArcelorMittal. Con il governo che, se la multinazionale non ammorbidisse le sue condizioni, è pronto alla «guerra» legale. E' in questi tre elementi che si racchiudono le ore drammatiche sull'ex Ilva. Ore che seguono al blitz di venerdì pomeriggio del premier Giuseppe Conte a Taranto, che dovrebbe incontrare nuovamente i vertici di Mittal tra domani e dopodomani. Una scelta forte, quella del capo del governo, apprezzata trasversalmente anche dalla maggioranza, che fotografa al meglio la strategia politica di Conte: quello di fare del dramma di Taranto un punto di rilancio della maggioranza giallorosa.

LE PAROLE DI MARIO TURCO (di Mimmo Mazza)

«La situazione è molto difficile ma stando uniti e con il sostegno del presidente Conte, ce la possiamo fare». Il senatore Mario Turco, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dopo aver offerto al premier Giuseppe Conte, che lo ha voluto fortemente al Governo, un panino con l’hamburgher in una paninoteca del centro di Taranto, lo ha accompagnato in un giro al quartiere Tamburi, il rione dove è nato.

«Ha voluto vedere la distanza tra le case e le ciminiere» racconta Turco alla Gazzetta. «Ha potuto così rendersi conto di persona della situazione, della compromissione ambientale frutto di anni di disattenzione e sottovalutazione».

Come se ne esce?

«Provando a costringere ArcelorMittal a rispettare il contratto, recuperando il tempo perduto da chi doveva controllare il regolare e puntuale adempimento dello stesso».

IERI SCONTRO A DISTANZA CONFINDUSTRIA E SINDACATI SU ESUBERI

Per il governo la soluzione migliore resta la permanenza di Mittal. Per questo si è pronti a trattare. Due le ipotesi che, secondo rumors di maggioranza, potrebbero essere percorribili. Un maxi-sconto sul prezzo che ArcelorMittal paga per l’affitto e che ha già messo sul piatto per l’acquisizione dell’ex Ilva (1,8 miliardi) e una trattativa per ridurre gli esuberi.

Sull'ex Ilva, intanto, litigano Confindustria e sindacati. "Mantenere i livelli di occupazione con queste crisi congiunturali è un errore», sottolinea Vincenzo Boccia. «Sono parole senza senso, c'è un accordo da rispettare», replica Maurizio Landini, cui si associa anche la leader della Cisl, Annamaria Furlan, sottolineando che «le imprese serie» affrontano le crisi confrontandosi col sindacato, non «chiudendo la fabbrica e lasciando a casa 5000 persone».

Ma le divisioni, nella maggioranza si estendono anche a cosa fare dell’ex Ilva. La nazionalizzazione è un’ipotesi che non si può escludere: il M5S sarebbe d’accordo, anche per Italia Viva e parte del Pd non è un tabù e, nel governo non è sfuggito l’endorsement arrivato ieri ad una simile misura dal ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina. Si potrebbe trattare, però, di una mini-nazionalizzazione, meno drammatica per le casse dello Stato. Con il coinvolgimento di Cdp (molto difficile) o di Invitalia. E c'è chi, infine, torna ad una delle idee pre-ArcelorMittal: chiudere l’impianto. A Taranto hanno chiesto in tanti a Conte. E per il M5S è stata una delle battaglie delle origini. Con un’appendice: chiudere l’impianto, a quel punto, non sarebbe una scelta del governo, ma una via obbligato dopo il «fraudolento» addio di Mittal.