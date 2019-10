Taranto, blue economy: inaugurata la Fiera del Mare

E’ stata inaugurata al molo Sant'Eligio di Taranto la Fiera del Mare, organizzata e sostenuta dalla Regione Puglia, con il patrocinio del Comune di Taranto. Circa 18mila i metri quadri espositivi. Quattro giornate, fino al 20 ottobre, di eventi, laboratori, cultura e convegni dedicati alla blue economy e alla sostenibilità ambientale. Presenti, inoltre, stand espositivi legati alla nautica, all’accessoristica di settore, al mondo del mare e dei motori, allo sport, gastronomici.

Il calendario di eventi prevede anche l’elaborazione di un’idea di sviluppo di politiche di innovazione nel settore della salute, finalizzate a tutelare, nel tempo, appunto il bene salute a vantaggio dell’individuo e nell’interesse della collettività. All’inaugurazione hanno partecipato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Mino Borraccino e il consigliere regionale Gianni Liviano. Domani sono previste due sessioni dedicate alla nautica italiana e al suo sviluppo anche in ambito internazionale e all’innovazione nel campo della Blue Economy.

«Tornare capitale del bacino del Mediterraneo - sottolinea l'assessore Borraccino - a cui guardare come esempio di sostenibilità, è l’obiettivo della città e del territorio. Taranto non deve e non può identificarsi con il grande stabilimento siderurgico, ma è pronta a valorizzare le sue risorse paesaggistiche, turistiche e di economia sana».