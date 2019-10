Taranto, con coltelli alle fermate del bus: due denunciati dalla Polizia

Due persone sono state denunciate dalla Polizia nell'ambito dei controlli disposti dal questore dopo le aggressioni al personale dell'azienda dei trasporti. Il primo ad essere denunciato è stato un ragazzo di 17 anni in attesa dell’autobus di linea AMAT

diretto a Statte, che ha dato immediati segni di insofferenza e nervosismo al passaggio della Volante in prossimità della fermata del Porto Mercantile. Dal controllo è emerso che il giovane aveva nel marsupio due coltelli senza riuscire a giustificarne la provenienza e il possesso.

Poco dopo, in via Garibaldi, l’equipaggio della Volante ha bloccato un 47enne residente a Lizzano con due coltelli senza riuscire a giustificarne il possesso. I coltelli rinvenuti in entrambe le circostanze sono stati posti sequestrati mentre il 17enne e il 47enne sono stati denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

I controlli proseguiranno senza sosta anche per le prossime settimane e sono finalizzatinon solo alla tutela dei passeggeri e degli autisti, ma sono funzionali anche al contrasto della criminalità legata al piccolo spaccio, soprattutto in Città Vecchia.