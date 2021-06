SailGp Taranto: testa a testa tra Usa e Japan Team. Emiliano: «Futuro nuovo fatto di mare»

TARANTO - Nella prima delle due giornate consecutive dell’Italy Sail Grand Prix nel Mar Grande di Taranto, la competizione internazionale dei catamarani F50, dopo le tre regate di flotta, sono al comando della classifica, appaiati, Usa SailGp Team capitanato da Jimmy Spithill e Japan SailGp Team di Nathan Outteridge con 21 punti. Dopo la spettacolare esibizione delle Frecce Tricolori che hanno salutato l’avvio della gara, il pubblico ha potuto assistere a tre prove avvincenti. Tantissime le barche di privati che dal mare hanno assistito alle evoluzioni dei catamarani: 950 quelle accreditate, mai così tante a un evento SailGP. Sold out anche le tribune del Race Village e tanta gente sugli spalti e sul lungomare di Taranto. Un primo giorno di competizione che ha evidenziato un grande equilibrio tra gli otto team in questo inizio di seconda stagione. Tre regate disputate tutte con vento appena al di sotto dei 10 nodi, con i team in equipaggio ridotto a tre persone anziché cinque; una formazione nuova, provata per la prima volta nella giornata di ieri, in cui il timoniere assume anche il ruolo di flight controller, motivo per cui Francesco Bruni, l’unico italiano in gara per Japan SailGp, non ha partecipato alle regate di oggi. Al terzo posto con 17 punti, dopo Usa e Giappone, c'è Spain SailGP Team con al timone Phil Robertson. Domani, a partire delle 13.30 e con previsioni di vento più intenso e regolare, sono in programma le ultime due regate di flotta che delineeranno la classifica definitiva e le tre imbarcazioni qualificate alla finale dell’evento tarantino.

«Sono immagini che in Puglia aspettiamo da tutta la vita. Guardarle dà senso a quello in cui abbiamo tutti creduto in questi anni e per cui abbiamo lottato insieme: alle spalle il passato di sudore e lacrime della città; in primo piano, invece, il vento che gonfia le vele di un futuro nuovo per Taranto, fatto di mare, paesaggi, cultura e della passione che i tarantini hanno sempre conservato». Lo scrive il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in un post su Facebook in cui condivide le foto della prima giornata a Taranto del SailGp, la competizione velica internazionale dei catamarani F50 che ha trasformato il mar Grande in un campo di regata. Oggi c'è stato anche un doppio passaggio delle Frecce Tricolori per salutare l’evento. «Un evento mondiale - osserva il governatore - totalmente sostenibile tra 8 nazioni e altrettanti team composti dai migliori velisti. Vedere Taranto al centro del mondo per la sua bellezza è qualcosa che mi commuove e che mi spinge a credere ogni giorno di più che le cose qui hanno cambiato rotta. Buon vento Taranto».