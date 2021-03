Nuoto, pugliesi in primo piano agli assoluti di Riccione

Bari - Marco De Tullio contro Luca De Tullio. La sfida in famiglia fra i fratelli nuotatori baresi, ha animato la prima giornata degli assoluti in corso di svolgimento a Riccione. Marco, il più grande già in possesso del pass olimpico di Tokyo, ha chiuso al secondo posto alle spalle del favorito Detti. Luca, il più piccolo, ma già astro nascente del panorama italiano, ha chiuso all'ottavo posto. Argento per il barese Castello nei 200 rana, argento per la salentina Gaetani nei 200 dorso, bronzo per la leccese Tarantino nei 50 stile a pari merito con la Di Pietro.