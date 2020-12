Nuoto, Benny Pilato è record nei 100 rana e conquista pass Olimpiadi Tokyo 2021

Vittoria con record italiano e pass olimpico. Benedetta Pilato vola a Tokyo conquistando il titolo nazionale nei 100 rana agli Assoluti invernali di nuoto in corso a Riccione: l’azzurrina, classe 2005, si è imposta in 1'06''02 abbassando di trentaquattro centesimi l’1'06''36 nuotato ai Mondiali di Gwangju da Martina Carraro, oggi seconda in 1'06''58;. La Pilato conquista così la qualificazione ai Giochi olimpici in programma la prossima estate in Giappone. Nella prima giornata di gare si è aggiudicato il pass per i Giochi anche Thomas Ceccon nei 100 dorso. Il 19enne di Schio nuota in 52''84 sotto il limite richiesto per le Olimpiadi (52''8) e record italiano.