I big del nuoto al «Sette Colli», la Puglia vuole lasciare la firma

Sarebbe stata la parata di stelle prima delle Olimpiadi. I Giochi di Tokyo sono stati rimandati al 2021, ma il trofeo Sette Colli di Roma conserva il suo fascino. Il meglio del nuoto italiano (e non solo) sarà in acqua da stamattina fino a giovedì allo Stadio del nuoto di Roma.

Ci sarà anche una truppa di 24 pugliesi. Tre di loro sono stati convocati da Cesare Butini nella Nazionale assoluta: Elena Di Liddo, Benny Pilato e Marco De Tullio. Con loro anche il lucano Domenico Acerenza. Dei quattro, i primi a scendere in acqua saranno De Tullio e Pilato. La 15enne tarantina campionessa europea in corta e vice campionessa mondiale in lunga sui 50 rana sarà impegnata nel pomeriggio nei 100 rana dove si presenta con il quinto tempo di iscrizione. Sarà un’occasione per testare subito i miglioramenti già fatti vedere due settimane fa a Casarano in occasione dei regionali estivi, quando l’atleta, tesserata per il Circolo Canottieri Aniene, ha fatto registrare un secondo in meno sul suo tempo. Pilato sarà impegnata anche nei 50 rana e nei 50 farfalla. In quest’ultima gara troverà la sua compagna di squadra Elena Di Liddo. La 26enne biscegliese parte da favorita sui 100 farfalla con il miglior tempo di iscrizione, in quella che è da sempre la sua gara e dove ha conquistato un bronzo agli Europei in lunga e un argento a quelli in corta nel 2019. Il 19enne barese Marco De Tullio ha il secondo tempo (dietro al compagno di allenamento Gabriele Detti) nei 400 stile, dove è arrivato quinto ai Mondiali 2019. Il 20enne gareggerà anche negli 800 stile. Le stesse gare del suo ex compagno di allenamenti, il 25enne potentino Domenico Acerenza.

Gli altri pugliesi in gara sono: Rita Maria Pigniatiello (18 anni, CC Aniene), Erika Gaetani (16 anni, Gestisport), Ginevra Masciopinto (18 anni, Cc Aniene), Giulio Ciavarella (19 anni, Leo Sport), Simone Stefanì (20 anni, Time limit), Luca De Tullio (17 anni, Sport Project), Maria Letizia Piscopiello (16 anni,Gestisport), Adriana Compierchio (17 anni, Mirage Nuoto Foggia), Andrea Castello (22 anni, Imola nuoto), Chiara Tarantino (17 anni, Gestisport), Lucrezia Napoletano (17 anni, Netium Giovinazzo), Christian Dentico (17 anni, Cus Bari), Michele Sassi (19 anni, Aquarius Piscina Canosa), Lorenzo Cavedini (18 anni, Icos Sporting Club), Federica Toma (18 anni, Gestisport), Victor Morciano (21 anni, Tiro a volo), Elisa Mele (18 anni, Gestisport), Nicolò Capurso (28 anni) e Francesca Miolla (19) per la Payton Bari, Manuela Mendolicchio (23 anni, Cus Bari), Davide De Paolis e Simone Lucarelli (17 e 19 anni della Gestisport), Luca Serio (17 anni, Baux Medterraneo Taranto).