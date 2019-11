Serie C, Monopoli batte il Rende 2-1. Pareggio per il V. Francavilla, sconfitte Potenza e Bisceglie

Domenica sportiva per le squadre pugliesi e lucane in campo per la serie C: il Monopoli batte il Rende per 2 a 1 e sale al terzo posto nel girone C di Serie C approfittando del mezzo passo falso del Bari che non è andato oltre il 2-2 contro la Vibonese. Negli ultimi minuti del match i gabbiani hanno coperto tutti gli spazi nella loro metà campo, consapevoli che i rennitani con i nuovi entrati potevano rendersi molto pericolosi e così è stato. Gli uomini di Tricarico hanno occupato stabilmente la trequarti biancoverde nel tentativo di pareggiare i conti ma senza trovare l’ultimo passaggio. Pur calando alla distanza il Monopoli tiene duro e porta a casa i tre punti.

Potenza - Reggina: 0-3

Sonora sconfitta per il Potenza: La Reggina ha dominato anche in casa dei lucani andando a vincere per 3-0 contro la seconda classificata prima di questo pomeriggio. La squadra di Toscano ha avuto la meglio anche grazie alla super prestazione di Corazza, giunto a 11 reti in campionato grazie alla doppietta odierna in terra lucana.

Teramo - Bisceglie: 1-0

Sconfitta anche per il Bisceglie contro il Teramo che perde 1-0 nello stadio "Gaetano Bonolis". Gli abruzzesi hanno calato il poker e si sono portati a quota 21 punti in classifica. Ancora un stop per i nerazzurri, sempre terzultimi a 10 punti.

Rieti - Virtus Francavilla 1-1

Quarto risultato utile consecutivo per il Rieti, che allo Scopigno fa 1-1 contro la Virtus Francavilla. Decimo punto nelle ultime quattro gare per gli amarantocelesti, che giocano un’altra splendida gara soprattutto nel primo tempo. Al 5’ è subito vantaggio Francavilla. All'11' De Paoli del Rieti fa sponda per l’appoggio comodo di Beleck: ed è pareggio 1-1

Ternana - AZ Picerno 2-1

Allo Stadio Libero Liberati la Ternana batte il Picerno per 2 a 1. Dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Ferrante e Pitarresi, la partita è stata decisa nel corso del secondo tempo dalla doppietta realizzata da Ferrante al 72′. Inutili gli sforzi degli avversari, incapaci di sfruttare anche la superiorità numerica a partire dal 79′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Paghera. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono alla Ternana di portarsi a quota 26 nella classifica del gruppo C mentre il Picerno resta fermo a 13 punti.