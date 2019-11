Vincenzo Vivarini chiede a gran voce al suo Bari di non fare «scherzetti». Oggi al San Nicola, i biancorossi (alle 15) riceveranno la Vibonese. Un confronto inedito a queste latitudini: imparagonabile il blasone dei pugliesi con quello dei calabresi. Eppure, proprio per questo, il tecnico dei galletti alza la tensione. «È un match complicatissimo», attacca Vivarini. «Una gara che non dobbiamo assolutamente sottovalutare: né noi come squadra, né la piazza. Non con il nome che si vincono gli incontri.

Segui la diretta dalle 15 a cura di Pierpaolo Paterno.