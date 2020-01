Seppie e lampascioni gratinati al forno

Ingredienti per 4 persone

g 800 seppie

n. 1 grossa patata

g 300 lampascioni

n. 5-6 pomodori da serbo

n. 2 spicchi di aglio

n. 2 stuzzicadenti

qb sale, pepe, origano e olio evo leccese

Per la gratinatura

n. 2 cucchiai di pan grattato

n. 2 cucchiai di pecorino locale grattugiato

n. 1 ciuffetto di prezzemolo fresco

1/2 spicchio di aglio

Un pizzico di pepe

Procedimento

Preparare un miscuglio che servirà per la gratinatura mescolando insieme: pangrattato, pecorino locale grattugiato, prezzemolo fresco e aglio tritati finemente, pepe. Tenere pronto da parte.

Pulire i lampascioni tagliando con il coltello la base e il ciuffo e sfogliando la prima tunica che li riveste. Attenzione a non tagliare troppo la base altrimenti il lampascione si sfoglia tutto.

Lavarli e sbollentarli in acqua salata per circa 15 minuti. Scolare e lasciar raffreddare.

Intanto pulire e lavare la seppia, tagliarla a fette di circa 1,5/2 cm, metterla in una ciotola e aggiungere 5-6 pomodori da serbo a pezzettini e 2 spicchi d’aglio interi infilzati con uno stuzzicadenti. Condire con sale, pepe, origano, olio evo e mescolare bene.

In una pirofila versare un filo d’olio evo sul fondo, ricoprire con fette di patate alte circa 1/2 cm, cospargere con sale, pepe, origano e un altro filo di olio evo leccese. Versare le seppie condite e distribuirle uniformemente sulle patate. Distribuire ora i lampascioni sbollentati e tagliati a metà affondandoli un po’ tra i pezzetti di seppia.

Cospargere con il miscuglio preparato in precedenza per la gratinatura. Irrorare ancora con un filo d’olio evo e cuocere a 180° C in forno ventilato per circa 35/40 minuti.