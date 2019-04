La scarcèdd

Ingredienti per n. 5 scarcelle

• kg 1 farina 00

• g 400 zucchero semolato

• n. 6 uova

• g 10 ammoniaca

• g 50 olio extravergine di oliva

• q.b. vino bianco

• n. 1 limone (non trattato)

• g 20codette colorate

• n. 1 uovo (per lucidarle)

• n. 6 uova sode

Procedimento

In un pentolino riscaldare il vino e lo zucchero fino a scioglierlo. Disporre la farina setacciata a fontana, aggiungere il vino tiepido, l’olio extra vergine, le uova, la scorza grattugiata del limone e l’ammoniaca, amalgamare il tutto fino ad ottenere una pasta liscia e morbida. Far riposare per un’ora.

Stendere la pasta tanto da ottenere uno spessore di due centimetri. Mettere sulla pasta lo stampo desiderato realizzato con il cartoncino (cestino, pupa, colomba), collocare sopra un uovo sodo, incastrandolo nella forma desiderata e spennellare con un uovo sbattuto.

Con la punta delle forbici pizzicare la pasta, per creare una sorta di ricamo, poi aggiungere dei cordoncini di pasta intrecciati e completare con codette colorate e confettini. Infornare a 180°C per 15 minuti circa. Lasciar raffreddare e servire a tavola con parenti e amici per le feste pasquali.