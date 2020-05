Potenza, truffe ad anziani fino a 8mila euro: arrestato un 38enne

Accusato di estorsione e di diverse truffe ai danni di anziani residenti a Potenza, un uomo di Napoli - con precedenti penali - è stato arrestato dalla Polizia nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano.

Fingendosi un amico o un parente delle vittime delle truffe, l'uomo - secondo quanto ricostruito dagli investigatori - è riuscito «a farsi consegnare varie somme di denaro, in alcuni casi - è specificato in un comunicato diffuso dalla Questura di Potenza - anche per importi di migliaia di euro».

Con l’inganno e «quando non bastava, con la forza», fingendosi un parente delle vittime, è riuscito a farsi consegnare somme di denaro pari a 400 e a ottomila euro: sono due gli episodi di truffe e uno di estorsione ai danni di anziani residenti di Potenza portati a termine da Luca Mauro, di 38 anni, di Napoli, con precedenti penali, arrestato dalla Polizia nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza.

In un comunicato firmato dal Procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco Curcio, è sottolineato che «fondamentale per le indagini è stata la collaborazione proprio delle persone truffate e talora estorte», che, con le loro descrizioni, hanno consentito agli investigatori di individuare l’uomo. Su richiesta della Procura della Repubblica di Potenza, il gip del capoluogo lucano ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo che è stato trasferito nella casa circondariale di Napoli.