Cucina, pasticceria e cake design: iscrizioni aperte per Eraclio d'oro

L’Associazione Cuochi e Pasticcieri (ACP) BAT sta scaldando i muscoli per la nuova e appassionante gara del Trofeo ERACLIO D’ORO. Di già? “Ebbene sì, perché l’innalzamento del livello tecnico costringe tutti – organizzatori e sfidanti – a mettersi in moto in vista del grande evento del 22 ottobre a Canosa di Puglia, dice il presidente Michele Erriquez. Tante le novità per la VII edizione del concorso culinario Eraclio d’Oro che, anche quest’anno, inviterà a competere in tre sezioni.

Ecco i temi del 2019. In cucina: patata pugliese, spezie e innovazione facendo attenzione a non utilizzare la patata viola o dolce poiché saranno ammesse ricette con patate di Puglia come, per esempio: di Zapponeta, San Ferdinando, Polignano. No alle erbe aromatiche mediterranee, ok a spezie come zenzero, noce moscata, etc.

E per i dolci? Gli ortaggi in pasticceria, perché dal sedano caramellato fino al dolce di barbabietola, si può innovare con gusto.

Il cake design si esprimerà su: Cuochi e pasticcieri famosi e le loro creazioni famose. Possono partecipare i professionisti (over 25) iscritti alla F.I.C. e i gli under 25 ed allievi degli istituti alberghieri.