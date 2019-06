A Sud, festival di birre artigianali del Mezzogiorno: capire e gustare

Birra, una passione molto italiana. Da venerdì 28 a domenica 30 giugno, nella Casa delle Arti a Conversano (Ba) si potrà brindare con le birre artigianali. Per il Festival A Sud, il primo dedicato a birre meridionali, arriveranno da sei regioni italiane 30 birrifici e 10 pub coinvolti ma, le adesioni, sono in continuo aumento per i publican indipendenti. Quindi, si prevedono 60 spine totali in contemporanea, spettacoli musicali, laboratori, workshop e tanto altro.

Le interpretazioni delle birre, e dei sapori tipici mixati con quelli internazionali, arriveranno da Puglia, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tanto divertimento, ottime birre, ma anche tanta cultura in ognuno dei tre giorni, con proposte di laboratori per chi vuole avvicinarsi alla conoscenza della birra artigianale e workshop per gli addetti al settore. Al via venerdì 28 alle ore 17 con l’apertura delle spine. Segnaliamo domenica 30 giugno un’intensa giornata di attività con alle ore 13.00 il laboratorio - pranzo degustazione: «Metti la birra a tavola». Grazie alla partnership con YHOP, scaricando l’app sarà possibile conoscere la tap list dell’evento.