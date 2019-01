In lizza per il premio Italiaatavola

C’è un po’ di Puglia e Basilicata fra i finalisti del prestigioso sondaggio di Italiaatavola per il personaggio dell’anno. Il portale diretto da Alberto Lupini, propone l’11.ma edizione della competizione on line.

L’esito delle prime tre settimane ha portato a selezionare per il secondo round 12 partecipanti per ciascuna categoria nella quale, invece, 24 partecipanti sono stati eliminati poiché hanno ricevuto meno voti. In totale, i candidati rimasti in gioco sono 72 sui 216 che c’erano ai nastri di partenza.

Tra i cuochi, segnaliamo il lucano Rocco Pozzulo (presidente della Federazione Italiana Cuochi), il pugliese Angelo Sabatelli (Stella Michelin con ristorante a Putignano). Nella categoria sala & hotel spicca il pugliese Antonello Magistà (ristorante Stella Michelin a Conversano).

Segnaliamo fra gli opinion leader più votati Federico Quaranta, l’amatissimo conduttore radio e tv, di origini pugliesi. Si può votare, solo on line, esprimendo da una a tre preferenze.