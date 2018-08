Come «mangiare» la Basilicata, con gusto!

Dedicato a chi ama viaggiare, anche a tavola, attraverso gli antichi sapori lucani gelosamente custoditi. Ecco la prima Mappa del #GustoBasilicata che il Dipartimento Agricoltura mette a disposizione dei turisti golosi: è un calendario regionale delle iniziative di promozione dell’agroalimentare lucano, da questa estate fino a dicembre 2018. E’ frutto, come spiega l’assessore regionale alle Politiche agricole e forestali Luca Braia, della collaborazione di tutti i sindaci e le Pro Loco dei 131 comuni di Basilicata.

E’ un vero “tesoro” enogastronomico quello che, con #GustoBasilicata, viene reso finalmente fruibile in modo facile. La Lucania custodisce prodotti di eccellenza e qualità riconosciuta dall’Europa (10 DOP, 7 IGP, 2 STG,) e ben 114 i prodotti PAT (Prodotti Agricoli Tradizionali) riconosciuti dal Ministero.

Dalla mappatura cono emerse oltre 193 iniziative (per elencare solo quelle che si svolgono in Basilicata da luglio a dicembre 2018) in ben 115 comuni. Insomma, un affresco di colori e sapori all’insegna della biodiversità con luoghi e date su dove poter gustare la Basilicata, anche disponibile gratuitamente sul web cliccando su http://bit.ly/MappaGustoBasilicata2018