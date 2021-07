Bari, Polito: «da lunedì siamo in trincea»

Bari - «Abbiamo iniziato con lo spirito giusto, anche se abbiamo giocatori in uscita sul mercato ancora aggregati. I ragazzi hanno dato la massima disponibilità al tecnico Mignani. Dopo il pre-ritiro in sede, da lunedì saremo al lavoro in trincea nel ritiro vero e proprio in Trentino, per preparare una stagione difficile»: così il ds del Bari Ciro Polito ha presentato l’avvio della nuova stagione sportiva del club.

«D’Errico? E’ un top player acquistato grazie alla disponibilità della società: è una mezzala che il tecnico può utilizzare dove vuole dalla metà campo in su, perché è davvero molto forte. Di Cesare? Abbiamo rinnovato il contratto ad un giocatore rappresentativo, un punto fermo. Ha 38 anni ma è un professionista serio, sarà molto utile nel nostro percorso»: questo il commento alle prime due operazioni di mercato del direttore sportivo dei pugliesi.