Bari calcio, la prossima settimana sarà ufficializzato il ds

BARI - La rifondazione del Bari, dopo il flop dei play off, ripartirà dalla scelta del nuovo direttore sportivo: indiscrezioni dalla sede di Via Torrebella chiariscono che il presidente Luigi De Laurentiis sta valutando accuratamente per la casella del ds i profili di Ciro Polito (ex Ascoli) e Simone Giacchetta (Albinoleffe). La decisione finale è imminente, ma la firma potrebbe arrivare presumibilmente ad inizio della nuova settimana. Dopo l’indicazione del direttore sportivo, il passo successivo sarà l’ingaggio dell’allenatore: qui in pole c'è l’ex tecnico della Reggina, Domenico Toscano. L’attuale allenatore, Gaetano Auteri, pur avendo un altro anno di contratto, non è in corsa per una conferma. C'è, infine, il nodo della composizione della nuova rosa che sarà allestita dopo aver ceduto tanti senatori ormai non più graditi alla piazza sportiva: sono in lizza per una cessione il difensore Di Cesare, l’attaccante Antenucci, il marcatore Sabbione nonché il mediano Lollo (il cui rendimento è stato tra i più deludenti nell’ultimo torneo).