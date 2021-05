Bari-Feralpi Salò: le probabili formazioni

E' il momento decisivo per il Bari. I biancorossi disputano in questo mercoledì 26 maggio la sfida di ritorno contro la Feralpi Salò, valida per il primo turno nazionale dei playoff. I Galletti hanno perso l'andata per 1-0: dunque, devono necessariamente vincere (con qualsiasi punteggio) per superare il turno e proseguire il cammino nei playoff. Si gioca alle 17,30 al San Nicola, ma a porte chiuse. Previsto un pomeriggio gradevole, ma fresco, con temperature attorno ai 23 gradi e venti moderati da Nord. Il tecnico biancorosso, Gaetano Auteri, deve sciogliere ancora diversi dubbi. Dovrebbe essere sicuro l'impiego di Frattali in porta, Sabbione e Di Cesare in difesa, Maita a centrocampo, Marras, Antenucci e D'Ursi in attacco. Probabile il rilancio di Celiento in retroguardia, mentre sulle corsie laterali si giocano un posto Ciofani, Andreoni e Semenzato a destra, Rolando e Sarzi Puttini a sinistra. A centrocampo, invece, ballottaggio tra Bianco e De Risio.

Le probabili formazioni:

Bari (3-4-3): 1 Frattali, 21 Celiento, 17 Sabbione, 6 Di Cesare; 13 Ciofani, 4 Maita, 5 Bianco, 9 Rolando; 10 Marras, 7 Antenucci, 11 D'Ursi. A Disp: 22 Marfella, 33 Fiory, 3 Perrotta, 27 Andreoni, 29 Semenzato, 15 Sarzi Puttini, 19 De Risio, 25 Lollo, 8 Cianci, 18 Candellone, 35 Mane, 30 Mercurio. All. Auteri.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Minelli, Citro.

Feralpi Salò (4-3-1-2): 22 De Lucia, 2 Bergonzi, 13 Legati, 6 Bacchetti, 3 Brogni; 21 Carraro, 17 Scarsella, 8 Guidetti; 10 Ceccarelli; 11 Tulli, 32 Guerra. A disp: 1 Liverani, 16 Venturelli, 19 D'Orazio, 28 Farabegoli, 30 Gavioli, 4 Giani, 27 Hergheligiu, 5 Iotti, 9 Miracoli, 7 Petrucci, 26 Pinardi, 31 Rizzo. All. Pavanel.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Morosini.

Arbitro: Maranesi di Ciampino.

Tv: diretta su Eleven Sports e Sky Sport 252.