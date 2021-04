Bari, club aderisce a campagna anti-bullismo sul web

Il Bari partecipa alla campagna internazionale lanciata da club inglesi e sostenuta dall’Uefa, contro le discriminazioni razziali rivolte ai calciatori sui social media e gli abusi online: da oggi pomeriggio fino alle 23.59 di lunedì 3 maggio, «le attività social del nostro Club saranno limitate». E’ scritto in una nota della società come forma di vicinanza agli atleti che hanno subito aggressioni digitali.

AUTERI: CON BISCEGLIE TOCCA A CIANCI - ANTENUCCI - «Giocherò in attacco con Cianci, Antenucci e D’Ursi. Mi aspetto di fare punti nel modo migliore, vorrei vedere grandi motivazioni. Attendo una prestazione come si deve, fatta di ritmo e concretezza. Dobbiamo vincere bene": il tecnico Gaetano Auteri presenta così, annunciando il tridente offensivo, la sfida del Bari contro il Bisceglie al San Nicola, ultima gara della stagione regolare. "Ho grande fiducia - aggiunge - perché il gruppo sta bene dal punto di vista fisico. Non cerco alibi. Non mi lamento. E’ stata interpretata male una mia dichiarazione: non ho mai pensato di criticare il mio predecessore (Massimo Carrera, ndr). Ho solo detto che tre-quattro giocatori stavano meno bene, perché negli ultimi due mesi hanno avuto problematiche fisiche e non hanno avuto continuità di lavoro». "Sono soddisfatto - puntualizza ancora - del lavoro che facciamo: se qualcuno ci vedesse in allenamento, ammirerebbe una squadra viva, con motivazioni. Dobbiamo confermare questo trend nelle gare, ovviamente». "Cianci giocherà, Ciofani anche e Celiento è molto probabile che sarà titolare. Lollo mi ha sorpreso positivamente: è molto più intraprendente. Cianci e Antenucci possono coesistere: hanno caratteristiche che li legano. Antenucci può entrare nelle difese, Cianci è forte fisicamente in area. Poi bisogna inserirli in un contesto di squadra», conclude Auteri, che domenica dovrà fare a meno dello squalificato Marras.