Verso Turris-Bari: arbitro e giudice sportivo

Designato l'arbitro per Turris-Bari, match valido per la 37esima giornata (penultima della regular season) del girone C del campionato di serie C. La gara sarà diretta dal signor Mario Vigile di Cosenza, coadiuvato da Salvatore Emilio Buonocore di Marsala e Luca Testi di Livorno. Quarto uomo, Davide Moriconi di Roma 2.

Il Bari (tornato sotto la guida di Gaetano Auteri) si presenterà alla sfida senza squalificati, ma con ben quattro diffidati: a Celiento, Perrotta e Di Cesare si aggiunge Marras. Scontata, inoltre, l'indisponibilità degli infortunati Andreoni, Citro, Bianco e Ciofani. In dubbio pure Sarzi Puttini, alle prese con una distorsione alla caviglia.