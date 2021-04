Terracenere, cuore e rabbia: «Questo Bari non ha grinta...

«Inaccettabile». È durissima l’analisi di Angelo Terracenere sul momento del Bari che, peraltro, rischia di perdere Raffaele Bianco (lesione al muscolo miotendineo) per i tre turni conclusivi di regular season. Il nome del centrocampista molfettese ricorre di frequente negli ultimi giorni tra i discorsi dei tifosi. Lui, Terracenere, idolo dei supporter biancorossi, viene visto come una sorta di alter ego perfetto rispetto alla squadra attuale che, invece, appare svuotata proprio dei contenuti agonistici prima ancora di quelli tecnici. Il mediano che per un decennio (257 presenze e due reti dal 1981 al ‘93) è stato un pilastro dei Galletti e che in tre campionati di serie A ha sfidato i più grandi numeri dieci dell’epoca (da Diego Maradona a Ruud Gullit, da Roberto Baggio a Roberto Mancini, solo per citarne alcuni) si proietta sul frangente del suo ex compagno di mille battaglie, Massimo Carrera.

Angelo Terracenere, che sta succedendo al Bari?

«Si è spesso detto che questa è una squadra con difetti di personalità e ne stiamo avendo conferma. Non vedo chi prenda iniziativa, chi provi a caricarsi le responsabilità di un momento difficile smuovendo i compagni con una giocata coraggiosa. Ora, però, stanno venendo meno pure altre doti: la grinta, il cuore, forse persino l’amor proprio. La gara di Avellino è emblematica».

A che cosa si riferisce?

«La posta in palio era altissima il match si è rivelato povero di contenuti tecnici. Gli irpini l’hanno messa sul piano della battaglia, spesso con interventi duri. Beh, non ho visto il Bari reagire, facendosi irretire dalle provocazioni senza rispondere con pari agonismo. Si giocava per il secondo posto, per playoff più agevoli: eppure, conto un solo tiro in porta pericoloso. Se il match ti impedisce di giocare, devi supplire con altre caratteristiche, ma non ho nemmeno notato attacchi alla disperata, se non dopo la rete subita. Perché aspettare tanto? In fondo, c’era poco da perdere: il punto non serviva».

Ritiene che anche società e tecnico abbiano responsabilità?

«Sarebbe ingiusto puntare il dito su una proprietà che ha investito, allestendo una rosa ritenuta all’unanimità tra le più forti della categoria. Forse si poteva fare di più nel mercato invernale, ma è pur vero che qualche lacuna non giustifica un girone di ritorno disastroso. I problemi c’erano con Auteri che è un top per la C e ora si ripresentano con Carrera che è stato tra i più stretti collaboratori di Antonio Conte e ha vinto nel grande calcio internazionale. Lui ha accettato questa sfida per amore di una città che ha nel cuore, ma in campo vanno i calciatori. Ma hanno capito quale maglia indossano e quale popolo rappresentano? Noi saremmo morti per quella casacca, in loro non vedo lo stesso spirito».

Teme che il campionato si stia spegnendo prima di entrare nella sua fase clou?

«No. Il calcio concede sempre un’altra possibilità. Il Bari disputerà i playoff: la promozione resta alla portata e a questo punto conta relativamente la posizione di partenza. I biancorossi non saranno più ritenuti i favoriti assoluti, forse è anche meglio così. Le qualità tecniche per battere chiunque non mancano, spero che scatti una scintilla in grado di rianimare un gruppo in evidente difficoltà. Sapete qual è il mio più grande desiderio?»

Dica.

«Spesso ho letto che la squadra non ha gradito critiche esterne. Posso garantire che a me e ai miei ex compagni non entra nulla in tasca nel giudicare negativamente. Il Bari è nelle vene di molti di noi, parliamo da innamorati. Beh, vorrei tanto che alla fine del campionato i calciatori biancorossi si prendessero la rivincita e magari dicano che ci siamo clamorosamente sbagliati o che siamo stati ingiusti nelle valutazioni. Sarò la persona più felice del mondo perché significherà aver raggiunto l’obiettivo prefisso. Ma vi prego non fatemi vedere ancora il Bari in serie C: mi si spezza il cuore».