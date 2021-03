Bari-Paganese 2-0, un gol per tempo risolleva i biancorossi

BARI - Il Bari è tornato alla vittoria (dopo quattro turni) battendo la Paganese per 2-0 al San Nicola, nell’anticipo della 33esima giornata. I pugliesi hanno disputato una gara ordinata ma senza mostrare una crescita di rilievo sul piano della manovra: in classifica salgono, con i tre punti conquistati, al terzo posto, a solo quattro lunghezze dall’Avellino secondo. Carrera, privo di ben sette giocatori (sei infortunati e uno squalificato) ha schierato Antenucci e compagni con il modulo 4-2-3-1, lanciando il giovane Mercurio per la prima volta da titolare, e lasciando in panchina il centravanti Cianci. Proprio il talento della Berretti ha avuto una occasionissima in avvio, ma la sua conclusione è stata disinnescata dal portiere campano Baiocco. Il vantaggio biancorosso è arrivato al 20' con una bordata da venti metri del mediano Bianco. La reazione degli ospiti si è materializzata in una conclusione di Raffini, solo davanti a Frattali, finita a lato. Nella ripresa Carrera ha inserito l’attaccante D’Ursi per l'esterno Rolando e il neo entrato al quarto d’ora ha raddoppiato di sinistro su assist di De Risio. Nella parte finale della seconda frazione il Bari ha contenuto il forcing della Paganese, vicina al gol al 40' con Mendicino (palo).