Bari calcio, Auteri: «Contro il Bisceglie saremo spietati»

BARI - «Vogliamo essere spietati anche con il Bisceglie. Ma il calcio è strano: con l’Avellino abbiamo capitalizzato subito, alle prime occasioni, creando meno rispetto alle sfide con Vibonese e Turris. Dobbiamo essere perseveranti verso noi stessi e non guardare alla Ternana». Presenta così il derby in trasferta al Bisceglie il tecnico del Bari Gaetano Auteri.

«Non mi piace parlare di fortuna o sfortuna: ognuno raccoglie quello che merita in campo. In alcune gare ci sono mancate delle qualità», chiosa l’allenatore. A Bisceglie mancheranno in quattro: gli indisponibili per problemi fisici Celiento e Maita, e gli squalificati Di Cesare e Ciofani. In difesa certo il rilancio di Perrotta e Minelli, mentre a centrocampo accanto a De Risio potrebbe giocare Bianco. Tra i titolari ci sarà anche il laterale Andreoni.