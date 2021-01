Calcio Bari, al posto dei tifosi in tribuna ci sono i peluche: pubblico speciale per beneficenza

BARI - Dal gallo simbolo dei biancorossi a Stewie Griffin, passando per un polpo con la sciarpa del Bari, rane, orsacchiotti, bambolotti, tutti i sette nani, Snoopy e Winnie Pooh: Bari-Turris ha avuto la coreografia dei peluche «seduti in tribuna est, donati dai tifosi del Bari ai meno abbienti per l’iniziativa benefica 'Nessuno è troppo piccolo per aiutare gli altri', promossa dalla scuola calcio ufficiale SSC Bari, Intesa Sport Club. «I peluche - è scritto nella nota del club - verranno distribuiti nei prossimi giorni in diverse realtà del territorio che si occupano di bambini, e famiglie e minori a rischio: le cinque residenze per minori della Cooperativa GEA, la Casa delle bambine e dei bambini del Comune di Bari, la parrocchia di San Sabino e l’ospedaletto dei bambini Giovanni XXIII».

Intanto la squadra è molto delusa per il pari con la Turris che rallenta considerevolmente la rincorsa verso la capolista Ternana. Il centrocampista Lorenzo Lollo sui media ufficiali del club, chiede il Var anche in Lega pro: «L'amarezza è tanta, inutile nasconderlo: abbiamo fatto davvero una buona partita, poi traverse, occasioni sprecate e tanto altro in una gara a senso unico al termine del quale non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Dobbiamo ripartire da una prestazione di alto livello. Fortuna e sfortuna? Nel calcio non sono fondamentali, magari ogni tanto un pizzico di fortuna in più non guasterebbe, vedi sul gol / no-gol di Di Cesare. Magari la tecnologia (il Var, ndr) potrebbe aiutare anche in terza serie».