Bari calcio, Auteri: «Con Catanzaro per imporre nostro gioco»

BARI - «Dobbiamo imporre il nostro gioco, essere intensi sempre. conosciamo pregi e difetti dell’avversario. Dobbiamo dimostrare sul campo di essere superiori, concedendo nulla, dando ritmo alla gara. Loro si giocheranno la partita": così presenta la gara di domenica al San Nicola contro il Catanzaro il tecnico del Bari Gaetano Auteri. I pugliesi hanno in rosa ben quattro ex del club calabrese (e anche l’allenatore è stato sulla panchina catanzarese). "La formazione? Non ho ancora deciso nulla - aggiunge - ma guai a pensare che ci sia qualche titolare fisso. Saranno in campo i più pronti per il tipo di partita. Credo nel collettivo, non nelle soluzioni individuali».

«La preparazione atletica? I giocatori che si sono aggregati alla squadra dopo il ritiro stanno crescendo. Noi siamo il Bari e in ogni reparto dobbiamo creare competizione. Tutti si devono far trovare pronti. Le pressioni della piazza sono normali: bisogna stabilire un percorso di lavoro e andare in fondo, nonostante critiche ed elogi. La classifica? Non è definita, il torneo è molto equilibrato», argomenta ancora l’allenatore. Poi una polemica con i rivali della Ternana: «Gli umbri stanno facendo un cammino stratosferico. Abbiamo meritato di perdere nello scontro diretto. Difficilmente la Ternana manterrà questo ritmo. Alcuni vantaggi li ha sempre: giocherà sabato un anticipo, non so per quale motivo. Qualcuno mi deve spiegare perché giocherà l’anticipo contro la Vibonese che ha giocato mercoledì sera e domani scenderà in campo in una condizione di svantaggio. I calabresi hanno avuto meno tempo per recuperare. Purtroppo non è la prima volta che succede a favore della Ternana», conclude Auteri.