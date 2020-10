Bari calcio, dopo Dpcm la partita con il Catania sarà a porte chiuse

BARI - Bari-Catania non si disputerà con il pubblico sugli spalti: questo è l’effetto dell’ultimo Dpcm e così la gara in programma al San Nicola domani sera alle 21 sarà a porte chiuse. Il club pugliese aveva messo nei giorni scorsi in vendita 500 biglietti e ha diffuso una nota per chiarire che i rimborsi saranno automatici: «Per chi avesse già provveduto ad acquistare un tagliando di accesso - scrive il Bari - si informa che le procedure di rimborso avverranno a cura di TicketOne in maniera automatica (senza necessità di alcuna richiesta), a partire dai prossimi giorni, con accredito sulla medesima carta utilizzata per l’acquisto».