Bari, striscione davanti al S.Nicola: «Seguaci della Nord» contro restrizioni negli stadi

BARI - «Non saremo attori di queste restrizioni»: uno striscione ed un comunicato da parte dei tifosi del Bari, gruppo «Seguaci della Nord», per contestare i protocolli che escludono o limitano la presenza dei sostenitori sugli spalti degli stadi.

Il gruppo ultrà ha anche diffuso questo documento sui social: «Siamo giunti a poche ore dall’inizio della nuova stagione e non sappiamo ancora se, come, quando e in quanti si potrà accedere agli stadi, tantomeno sappiamo per quanto tempo dureranno eventuali restrizioni che, ad oggi, non sono ancora state rese note nello specifico dagli organi competenti».

«In assenza di un’apertura congrua e delle condizioni minime sufficienti per poter esprimere il nostro tifo e vivere la curva con la partecipazione di sempre - proseguono - saremo costretti a lasciare vuoti i settori che abitualmente occupiamo».

«Pur consapevoli della gravità legata a un’emergenza sanitaria che continua a mietere morti e nuovi contagi nel mondo - concludono - riteniamo tanto inutile quanto dannosa a livello di immagine un’eventuale riapertura parziale ridotta all’osso, soprattutto se accompagnata dal distanziamento e dall’obbligo di indossare mascherine».