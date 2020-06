Bari, De Laurentis: «Lotteremo per la promozione»

BARI - «Si riparte ed è una vittoria per il calcio: riparte un’economia e un intero mondo»: così ha commentato il presidente del Bari Luigi De Laurentiis la ripresa del campionato di Lega pro con le finali play off.

«Faccio i complimenti a Reggina, Vicenza e Monza - ha aggiunto - per la promozione. Noi siamo ripartiti con gli allenamenti individuali e con tutti i test previsti per il ritorno in campo, per giocarci fino all’ultimo sangue le nostre possibilità di promozione». Non è previsto al momento un ritiro per la squadra. De Laurentiis ha elogiato il gruppo di atleti e lo staff ("unito, professionale, scrupoloso nel rispetto delle direttive") e ha preannunciato che il club è atteso da «un luglio caldissimo, infernale. Aspettiamo di capire quante squadre parteciperanno a questa fase. Ci aspetta un Mondiale, con partite secche e ricche di insidie. Non resta che vincere: gli algoritmi sono stati i nostri incubi notturni in questo ultimo periodo. Non mi spaventa nulla, sono abituato a lottare».

Il Bari spera di riaprire per i play off le gradinate in sicurezza ai tifosi, «in primis agli abbonati»: «Il San Nicola - ha concluso il presidente - si presterebbe ottimamente a tale scenario, sempre nel rispetto dei protocolli».