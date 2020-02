Bari calcio, capitan Di Cesare: «Con mister Vivarini siamo imbattuti da 20 partite»

BARI - «Secondo me stiamo facendo un ottimo campionato, con mister Vivarini siamo imbattuti da 20 partite. Siamo a 8 punti dalla vetta, ma siamo stati anche a 10. Il nostro obiettivo non cambia, è il 25 aprile. Lotteremo fino alla morte per essere primi in quella data: se altri saranno stati più bravi, ci saranno da giocare i playoff»: il capitano del Bari, Valerio Di Cesare, tornato in campo domenica scorsa contro il Monopoli dopo un acciacco, dà così la carica all’ambiente, indicando come possibile l’obiettivo della promozione diretta in serie B, nonostante il largo vantaggio che ha adesso sui pugliesi la capolista Reggina.

Poi il marcatore si sofferma sulla sua condizione fisica: «Dopo il problema al ginocchio ora sto decisamente meglio. Nonostante qualche piccolo fastidio mi sto allenando con i compagni e spero do tornare presto al 100 per 100».

Infine una battuta sul Picerno, prossimo avversario al San Nicola: «Domenica arrivano i lucani, che hanno squadra Marco Romizi, ex compagno proprio in biancorosso. Sarà un piacere incontrarlo», conclude Di Cesare.

Il Bari domani si allenerà al San Nicola a porte chiuse, mentre procede spedita la riabilitazione del mediano Hamlili, pronto a rientrare in gruppo entro la fine del mese.