Bari in casa Reggina per riaprire la corsa al primato. ...

BARI - Dopo 17 risultati utili consecutivi, nel big match della 23ma giornata di C il Bari di Vivarini fa visita alla capolista Reggina per accorciare il disavanzo dal primato e riaprire i giochi per la promozione diretta. Distacco dai calabresi di Toscano ridotto a sei punti dopo la sconfitta del calabresi nel recupero interno di merocoledì scorso contro il Francavilla. Morale e situazione diametralmente opposti in casa Bari, coi biancorossi lanciatissimi dopo l'ennesimo acuto stagionale (13mo dell'anno e 11mo con Vivarini in panca) nel match di quattro giorni fa al San Nicola sulla Sicula Leonzio. Vittoria segnata dal nono centro in campionato di Simeri, a comporre la coppia-gol più prolifica del girone C insieme ad Antenucci (14).

Con 1.200 tifosi al seguito pronti a rinnovare il gemellaggio con i supporters amaranto, i pugliesi si presentano all'Oreste Granillo privi di Kupisz, accasato l'altro giorno al Trapani, Ferrari, con la valigia in mano, e l'infortunato Hamlili. Sono 23 i biancorossi disponibili. Dopo l'infortunio al ginocchio rimediato sette giorni fa contro il Rieti, torna tra i convocati Valerio Di Cesare. Il capitano non è al top e potrebbe tornare al centro della difesa dove tuttvia resta favorito il tandem Sabbione-Perrotta con Costa a sinistra e uno tra Berra e Corsinelli a destra. In cabina di regia rientra Bianco. Con lui Maita e Schiavone mezz'ala. Laribi dietro Antenucci e Simeri. In agguato Scavone, D'Ursi e Terrani.

Assenze pesanti in casa Reggina. Fuori causa il difensore centrale Bertoncini. Al suo posto giocherà Blondett. Tegola sugli esterni. Out Garufo e Bresciani, a disposizione Rubin, Liotti (recuperato in extremis) e Rolando.

Arbitra Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido.