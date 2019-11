Vivarini crede nella rincorsa. Paganese-Bari: segui la diretta

3' Attacco insistito della Paganese. Bari in difficoltà in queste battute iniziali.

Calcio d'inizio affidato alla Paganese. Bari che attacca da sinistra verso destra osservando la partita dalla tribuna centrale. Partiti.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Bari in divisa bianca. Continua a piovere.

In diretta dal campo Torre di Pagani. Squadre sul terreno di gioco per la fase di riscaldamento.

Terreno in non buone condizioni per l'abbondante pioggia caduta in queste ore.

Ufficializzate le formazioni. Vivarini lascia Hamlili in panchina.

Bari col 4-3-1-2: Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Folorunsho, Bianco, Schiavone; Terrani; Antenucci, Simeri. A disp. Marfella, Costa, Corsinelli, Esposito, Cascione, Hamlili, Scavone, Awua, Kupisz, Neglia, Floriano, Ferrari. All. Vivarini.

Paganese col 3-5-2. Diop si infortuna nel riscaldamento. Lo sostituisce Guadagni. Campani in campo con Baiocco, Panariello, Mattia, Gaeta, Caccetta, Alberti, Stendardo, Capece, Schiavino, Guadagni e Perri. A disp. Scevola, Campani, Sbampato, Bramati, Scarpa, Carotenuto, Lidin, Bonavolontà, Acampora, Musso. All. Erra.

Direzione di gara affidata a Colombo di Como.

Notizie anche da Bari. Il forte vento che imperversa in Puglia ha divelto l'ennesimo telone del San Nicola, lato Curva Nord.

Trasferta a Pagani per i biancorossi, che affrontano la Paganese con il 4-3-1-2 lanciato da Vivarini lo scorso turno. Davanti a Frattali in campo Berra, Sabbione, Di Cesare e Perrotta, completano la formazione Hamlili (in ballottaggio con Scavone, entrambi non sono al meglio), Bianco, Schiavone, Terrani, e la coppia offensiva Simeri e Antenucci.