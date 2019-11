Bari calcio, Vivarini: «Contro Paganese voglio personalità»

BARI - «Dobbiamo affrontare la Paganese nel miglior modo possibile. Dobbiamo curare tutti i dettagli. C'è da andare lì con personalità, il nostro avversario tra le mura amiche si trasforma. Dobbiamo migliorare come squadra in un torneo lunghissimo": il tecnico dei pugliesi Vincenzo Vivarini ha presentato così lo spirito con cui il Bari affronterà la trasferta di domani in Campania a Pagani.

I pugliesi potrebbero scendere in campo con il 4-3-2-1. «Noi abbiamo avuto risposte positive da questo modulo. Per affinare ancora il gioco ci vogliono partite. Vediamo di dare continuità, ma abbiamo anche il modulo 3-5-2 che abbiamo ben assimilato», ha aggiunto l’allenatore. Poi c'è stata la riflessione del tecnico sulla polemica rovente con la Reggina (per una battuta sulle eventuali difficoltà dei calabresi di fronte ad un possibile infortunio di un elemento cardine della rosa): «La comunicazione è diventata difficile. E’ stato mal interpretato un concetto espresso in due-tre minuti, in cui spiegavo che il Bari ha avuto tanti infortuni per tre partite nel reparto di centrocampo. Non avrei mai messo da parte la mia sportività: non era mia intenzione far pensare quello che è stato interpretato a Reggio. Auguro all’attaccante Corazza della Reggina tanta carriera. Lo conosco dai tempi del Portogruaro. L’ho studiato e sapevo che poteva arrivare in A. Mi auguro questo e non quello che hanno pensato», ha concluso Vivarini.