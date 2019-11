Bari, il presidente De Laurentiis con la squadra in trasferta a Bisceglie

Il Bari ha tenuto l’allenamento di rifinitura a porte chiuse al San Nicola: alla seduta ha assistito il presidente Luigi De Laurentiis, che domani seguirà personalmente la squadra nella gara in trasferta contro il Bisceglie. L’attenzione massima del presidente vuole dare una spinta ulteriore alla squadra in uno snodo cruciale del torneo nel quale il club punta a ridurre le distanze dalla Reggina capolista. Il tecnico Vivarini ha convocato 23 giocatori per il derby ma soprattutto ha recuperato il mediano Hamlili, punto di forza del centrocampo del Bari.