Bari, tutto secondo le previsioni. Tre i club pugliesi e due i lucane

Tutto secondo le previsioni. La serie C annuncia i tre gironi rispettando il criterio geografico degli ultimi anni. Dunque, nel gruppo A finisce il Nord, nel B il centro-nord, mentre il girone C conferma il carattere centro-meridionale, con tre pugliesi (Bari, Monopoli e Virtus Francavilla) e due lucane (Potenza e Picerno) in un raggruppamento per ora a 19 squadre, rispetto alle 20 degli altri due gironi. Ma l’organico potrebbe andare a regime se una tra Bisceglie e Cerignola, dovesse vincere il ricorso contro la mancata accettazione della domanda di iscrizione per carenze strutturali legate agli impianti di gioco. In particolare, la compagine biscegliese sembra avere buone possibilità di essere effettivamente riammessa. Nel gruppo C, peraltro, confluiscono pure Ternana e Teramo, compagini di rango che renderanno la lotta ancor più interessante, provando a sfidare super big quali Bari e Catania. Non cambia la formula del torneo: saliranno in B le prime di ogni girone, mentre la quarta promozione sarà decretata dai playoff ancora allargati a 28 compagini. Nove per ogni raggruppamento, più la vincente della Coppa Italia di C. Gli spareggi si svolgeranno prima all’interno di ogni gruppo (sfide incrociate dalla quinta alla decima nella prima fase, nella seconda alle vincenti si aggiungerà la quarta classificata), quindi su base nazionale, con l’ingresso in gioco prima delle terze in classifica e della vincitrice della Coppa, quindi delle seconde. Nove, invece, le retrocessioni: in D vanno le ultime di ogni girone, nonché le due perdenti dei playout che si disputano all’in - terno dei gruppi. In attesa dei calendari (previsti per il 28), ecco nel dettaglio. Girone A: Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Giana Erminio, Gozzano, Juventus U23, Lecco, Monza, Novara, Olbia, Pergolettese, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Robur Siena. Girone B: Arzignano Valchiampo, Carpi, Cesena, Fano, Feralpi Salò, Fermana, Gubbio, Imolese, Modena, Padova, Piacenza, Ravenna, Reggio Audace, Rimini, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, Vicenza, Virtus Verona, Vis Pesaro. Girone C: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese e Castrense.