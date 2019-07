Gambe imballate, tanti esperimenti, poche emozioni. Il primo Bari del precampionato è del tutto sperimentale. Sotto gli occhi del presidente Luigi De Laurentiis, i biancorossi pareggiano 0-0 contro una Fiorentina composta interamente da giovani (i big sono in tournée in America). Cornacchini, privo di Floriano (osserverà qualche giorno di riposo per una contusione), nonché degli acciaccati Costa, Folorunsho e Neglia, deve far ricorso ai baby del Napoli in prova per comporre il suo 4-4-2. Davanti a Frattali, Mezzoni è adattato terzino destro, con il giovane Cascione (arrivato dopo il default del Foggia) sulla corsa opposta, mentre Di Cesare è affiancato da Esposito. Kupisz e Terrani presidiano le fasce, Scavone e Feola sono i centrocampisti, mentre Antenucci e Simeri compongono il tandem di punta. I carichi di lavoro si fanno sentire, i ritmi sono decisamente blandi: i ragazzi della Fiorentina sono più intraprendenti rispetto ai galletti piuttosto scolastici nell’interpretazione dell’assetto tattico. Centrocampo e attacco sembrano ancora distanti l’uno dall’altro: Antenucci riceve pochi riferimenti e va alla conclusione (fuori bersaglio) solo in seguito ad un disimpegno sbagliato della difesa toscana. E allora, le note migliori vengono dalla sicurezza di capitan Di Cesare (suo l’unico tiro nello specchio, bloccato da Ghidotti), dall’intraprendenza del 19enne Cascione e soprattutto dalla corsa di Kupisz: da un suo dribbling secco con cross al centro nasce l’azione più pericolosa pugliese, con la retroguardia della Fiorentina che si salva in affanno, grazie all’aiuto del palo sul disimpegno errato di Baroni. Cornacchini cambia molto nella ripresa disegnando un 4-3-3 che, pur con altri adattamenti (Feola scala addirittura difensore centrale), appare più efficace ed organico: Hamlili alza l’intensità a centrocampo, la manovra scorre più fluida, sebbene negli ultimi metri manchi il guizzo per creare vere chance da gol. L’occasione migliore arriva da una punizione di Simeri (come sempre generosissimo) sventata in corner da Ghidotti. «La nota migliore è che non sia fatto male nessuno: siamo pochi sul piano numerico ed il test era impegnativo», commenta Cornacchini a fine gara. «Abbiamo iniziato adesso: in alcuni reparti, come ad esempio la difesa, siamo decisamente incompleti. In questo contesto, possiamo lavorare solo su alcuni automatismi, attendendo rinforzi. La base, però, è buona: i nuovi arrivati sono bravi e i ragazzi della vecchia guardia sono partiti con il piede giusto». E dall’allenatore altre rassicurazioni: «Siamo attrezzati per far bene anche in un girone tosto come il gruppo C. Quando saremo al completo, saremo attrezzati per un campionato importante».