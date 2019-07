Il regista del Bari sarà Schiavone. L'ex juventino in arrivo a Bedollo

Sarebbe in arrivo a Bedollo il centrocampista Andrea Schiavone. Classe 1993, nativo di Grugliasco (TO), Andrea Schiavone,per le sue caratteristiche rappresenta il regista di centrocampo che sta cercando il Bari. Dotato di tecnica e qualità, nel 1999 all'età di sei anni entra nel settore giovanile della Juventus, nel quale rimane ininterrottamente fino al termine della stagione 2012-2013.Nella stagione 2013-2014 ha giocato in prestito nel Siena, in Serie B: con la squadra toscana ha disputato 21 partite di campionato mettendo anche a segno 2 gol. L'anno seguente passa invece in prestito al Modena, sempre in Serie B dove segna 2 gol in 36 partite. A luglio 2015 passa in prestito fino al termine della stagione al Livorno. Nell’estate del 2016 lascia definitivamente la Juventus, dopo 17 anni, per trasferirsi a titolo definitivo al Cesena. In due stagioni disputa 69 partite mettendo a segno 6 reti.

Nell’ultima stagione (2018-2019) passa al Venezia disputando 26 partite in Serie B.Ha svolto tutta la trafila con le Nazionali giovanili dall'Under 16 all'Under 21, con l’ultima convocazione che risale al 2014.