Ranocchia, De Laurentiis entra in gioco: un post su Instagram scatena il web

Continua a spopolare tra i tifosi biancorossi l’indiscrezione relativa al sondaggio su Andrea Ranocchia, già biancorosso dal 2008 al 2010: l’aggancio al 31enne dell’Inter (ed ex nazionale) è al momento una suggestione di mercato. Tuttavia, il legame tra il ragazzo di Assisi e Bari resta qualcosa di speciale: il compenso di 1,5 milioni percepito in nerazzurro fino al 2021 renderebbe possibile l’operazione soltanto con un vincolo oneroso e molto lungo. Eventuali sviluppi potrebbero avvenire nelle battute finali della sessione estiva, se Ranocchia dovesse capire che gli spazi nell’Inter siano ridotti e volesse intraprendere un’avventura in Puglia da assoluto protagonista. Ad infittire il mistero ci ha pensato il presidente Luigi De Laurentiis che dal ritiro in Trentino ha postato sul suo profilo Instagram una foto che, guarda caso, ritrae al scultura di un enorme ranocchio in posa davanti ad un lago. Solo casualità o il presidente voleva lanciare messagi subliminali?