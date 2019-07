Ingaggiato il terzino Cascione, si accelera per il centravanti Ferrari

Sul mercato, oltre l’ufficialità dell’ingaggio del 19enne terzino Bruno Cascione (tesserato a parametro zero dopo il default del Foggia e vincolato con un triennale), va segnalata l’accelerata per il centravanti Franco Ferrari. Il 23enne italo-argentino sarà acquisito a titolo definitivo dal Genoa, senza la mediazione del Napoli: pronto un contratto di tre stagioni con opzione di rinnovo per una quarta. Possibile che arrivi a Bedollo già nel weekend. Trattative ai dettagli pure per i difensori Perrotta (Pescara) e Sabbione (Carpi), così come si sta tentando una nuova offensiva per il centrocampista Gaston Brugman: il forte uruguayano del Pescara, però, non è convinto di scendere in C.