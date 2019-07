Amichevole con la Fiorentina, Cornacchini darà spazio a tutti

Le nuove maglie dovrebbero essere sfoggiate già oggi per la prima uscita del precampionato: alle 17, a Moena (diretta su Telebari), la truppa di Giovanni Cornacchini affronterà la Fiorentina che, però, si presenterà con una formazione infarcita di giovani (i big andranno in tournée in America), guidati dal barese Emiliano Bigica, tecnico della Primavera viola e soprattutto ex del Bari con cui ha collezionato 60 presenze e due reti tra il 1993 ed il ‘95, con una promozione in A ed una salvezza nel massimo torneo. Cornacchini darà spazio all’intera rosa, compresi i baby del Napoli in prova. Potrebbe essere risparmiato soltanto l’ultimo acquisto, il laterale Francesco Corsinelli arrivato ieri a Bedollo e prelevato a titolo definitivo dal Piacenza (contratto triennale) che, invece, ha ricevuto in prestito Cosimo Nannini.