Bari, ultime visite poi ritiro. Casting tra tifosi per testimonal abbonamenti

Sono iniziate oggi le fasi pre-ritiro del Bari: in sede sono arrivati gli attaccanti Floriano, Neglia e Simeri per sottoporsi alle visite mediche. La squadra partirà il 12 per il ritiro in Trentino, a Bedollo. Proseguono intanto le manovre di mercato dei pugliesi per fornire una rosa ultra-competitiva al tecnico Giovanni Cornacchini: in dirittura di arrivo la trattativa per l’ingaggio della punta Antenucci (dalla Spal), che arriverà insieme al terzino Costa (acquistato dal Napoli e girato in prestito in Puglia).

Sono considerarsi chiuse le trattative per gli ingaggi del portiere Frattali, dell’attaccante Terrani (svincolato dal Piacenza), della mezzala Scavone, l’esterno Kupisz (dall’Ascoli) e dell’italo-nigeriano Folorunsho (arriva dal Francavilla, ma è acquistato a titolo definitivo del Napoli e girato in prestito).

Il Bari ha lanciato un casting in rete per scegliere i tifosi come testimonial della campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020, che vedrà i pugliesi gareggiare in Lega pro: entro il 15 luglio per partecipare alla selezione bisogna compilare un form sul sito del club - www.sscalciobari.it - e allegare quattro foto. Il club specifica che possono partecipare all’iniziativa «singoli tifosi, gruppi e famiglie».