Assicuratosi la promozione in Serie C, il nuovo Bari targato De Laurentiis comincia a muoversi in prospettiva del prossimo campionato. Le prime voci portano ad un interessamento per il belga Jari Vandeputte, ala sinistra di 24 anni attualmente in forza alla Viterbese.

Vandeputte, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Gent, ha militato nelle file del Roeselare e FC Eindhoven prima di approdare in Italia alla corte della Viterbese. Il calciatore, che ha collezionato quest’anno 33 presenze tra campionato e coppa mettendo a segno 4 gol e fornendo 6 assist, può essere schierato anche come attaccante di fascia destra o trequartista.