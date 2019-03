Il match con la Palmese rischia di lasciare pesanti strascichi in casa biancorossa, in vista delle prossime gare. I biancorossi, infatti, si ritroveranno di certo con due squalificati per la gara di domenica prossima, al San Nicola, contro il Gela (si tornerà a giocare alle 15, dato il cambio dall’ora solare a quella legale). Ma se la sanzione per Giacomo Quagliata non dovrebbe superare il turno di stop (il terzino sinistro è stato espulso per gioco violento, ma nel suo intervento prevale senz’altro la scompostezza rispetto alla «cattiveria»), il discorso potrebbe essere diverso per Simone Simeri che ha rimediato il rosso per proteste. Dalle prime ricognizioni, pare proprio che l’attaccante napoletano non si sia abbandonato ad improperi o, peggio ancora, bestemmie. Dal suo labiale sembra che abbia detto «È scandaloso», reiterando più volte l’espressione per contestare un intervento arbitrale a suo danno (e per la verità non sembrava che la punta biancorossa avesse commesso irregolarità sull’avversario che lo contrastava). Tuttavia, occorrerà capire che cosa ha riportato il direttore di gara (Frascaro di Firenze) sul referto: non si può escludere, insomma, che Simeri vada incontro a due giornate di squalifica, sebbene il club pugliese avrebbe comunque la successiva opportunità di presentare ricorso. L’unico precedente riguarda il match di Sancataldo: in tale gara, Piovanello fu espulso per proteste e squalificato per due turni, poi ridotti ad uno tramite ricorso. Il Bari resta pure con tre diffidati di peso: Roberto Floriano, nonché i due centrali difensivi titolari Valerio Di Cesare e Giuseppe Mattera. Tornerà, invece, a disposizione Zaccaria Hamlili che proprio ieri ha scontato il turno di stop imposto dal giudice sportivo. Tempi ancora incerti sul recupero di Andrea Feola che sta superando una lussazione alla spalla: se il 26enne sardo si riaggregherà fin da martedì al gruppo riprendendo il lavoro a pieno regime, non è escluso che possa strappare la convocazione per la sfida contro i siciliani. Ma, guardando la classifica, non c’è fretta.