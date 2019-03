Marfella 6,5

Vive un pomeriggio sostanzialmente inoperoso. Ma nel finale para un pallone velenoso evitando al Bari una probabile sconfitta.

Bianchi 5,5

Non sempre lucido. E qualche sbavatura difensiva.

Di Cesare 6

Come difensore c’è poco lavoro. Ma quando fa l’attaccante aggiunto si conferma pericoloso. Segna un gol (annullato), ne sfiora un altro.

Cacioli 6

Tosto, concreto. Magari non il massimo dal punto di vista estetico...

Quagliata 5

L’entrata che gli costa il rosso non è cattiva. Piuttosto, ingenua.

Bolzoni 6,5

Un gradino più su rispetto alle ultime esibizioni. In mezzo al campo si sente soprattutto in fase di interdizione.

Langella 6

Ha qualità diverse rispetto a Hamlili. Non sempre preciso, cerca ancora una volta di colpire col tiro dalla distanza.

Brienza 6

La sufficienza è soprattutto per lo spirito di sacrificio. Ciccio gioca con la febbre. E si conferma capitano vero.

Neglia 6

Ci mette l’anima ma non trova quasi mai lo spunto. Garantisce, però, un buon contributo nella fase di non possesso.

Floriano 5,5

Stavolta pochissime tracce del funambolo che i tifosi baresi hanno imparato ad apprezzare. Pochissimi lampi.

Pozzebon 5,5

Un attaccante come lui ha bisogno della squadra, ma la squadra ha fatto pochissimo. Detto ciò, può e deve fare di più.

Mattera 6

Nei momenti difficili servono gli uomini duri come lui.

Simeri 4

E va bene protestare. Ma urlare quattro volte «scandaloso» all’arbitro è parso francamente troppo. Sa anche lui di aver sbagliato.

Piovanello 6

Entra con il solito argento vivo addosso.

Cornacchini 6

Porta a casa la pagnotta. Non è un punto qualsiasi. Si avvicina la C. E anche il momento della chiarezza sul suo futuro alla guida del nuovo Bari che tornerà tra i professionisti.